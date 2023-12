Incendio in ospedale |  tre morti | evacuati 200 pazienti

Altre News in Rete:

Incendio all' ospedale di Tivoli , ci sono morti. Pazienti trasferiti : cos'è successo

Un vastoha colpito ieri sera l'San Giovanni Evangelista di Tivoli , in provincia di Roma, dove sono morte in totale quattro persone, di cui due intossicate e una per infarto. Una quarta, ...

Incendio all'ospedale di Tivoli, 4 morti. Tutti i pazienti sono stati evacuati RaiNews

L'ospedale di Tivoli in fiamme, 4 i morti AGI - Agenzia Italia

Tivoli, incendio all'ospedale: morti tre pazienti. Duecento evacuati: tra loro molti bambini

Almeno tre persone sono morte in seguito all'incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri nell'ospedale di Tivoli. Si tratta, secondo quanto si apprende, di due persone che sarebbero morte ...

Fiamme all’ospedale di Tivoli: 4 morti e 200 evacuati

a cura della redazione Quattro morti e duecento pazienti evacuati. E' drammatico il bilancio di un vasto incendio esploso nella notte all'ospedale di Tivoli. Tre delle vittime sarebbero morte per into ...