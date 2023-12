Incendio in ospedale | la testimonianza shock | “Urla e grida | è stato straziante”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 9 dicembre 2023) La notte appena trascorsa all’di Tivoli è stata un vero e proprio incubo. Una delle volontarie intervenuta questa notte, in un post su Facebook, ha raccontato la terribile vicenda: “Abbiamo fatto tutti il possibile. Ci perdonino le anime di chi non siamo riusciti a raggiungere in tempo… Che la terra vi sia lieve” I parenti delle vittime sono però infuriati: “Vogliamo chiarezza sulle cause della morte di nostra madre. Ci hanno detto che è morta nel momento in cui è scoppiato l’, ma non per il fumo”. Queste le dichiarazioni invece, dei familiari di Giuseppina Virginia Facca, uno dei pazienti morti durante l’scoppiato all’di Tivoli.Leggi anche:all’di Tivoli: pazienti morti, centinaia di sgomberati. Anche bambini Nella notte a ...