Incendio all' ospedale di Tivoli | un morto e due pazienti intossicati | evacuati 250 malati

Altre News in Rete:

PATERNO', A FUOCO UN'AUTO PARCHEGGIATA: INTERVENGONO I POMPIERI

Grazie'intervento celere e efficace dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato prontamente spento, ... Al momento, le indagini sono in corso per determinare le cause scatenanti dell'

Incendio all'ospedale di Tivoli: un paziente morto, due intossicati e 250 evacuati ilmessaggero.it

Incendio all'ospedale di Tivoli. Morto un paziente ricoverato in cardiologia. Trenta pazienti sgomberati, set… la Repubblica

Cronaca Roma | Ospedale di Tivoli in fiamme: pazienti intrappolati, sanitari nel caos

Paura all'ospedale "San Giovanni Evangelista" di Tivoli. Nella tarda serata di oggi, intorno alle 22.30 di venerdì 8 dicembre, si è scatenato un vasto incendio. Stando a quanto raccolto dal Tiburno, ...

Incendio all’Ospedale di Tivoli. Panico tra i pazienti evacuati dalla struttura

Intorno alle 22:30 di venerdì 8 dicembre, è divampato un vasto incendio all’interno della struttura ospedaliera. Stando alle prime informazioni le fiamme sarebbero partite dal terzo piano dello ...