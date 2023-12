Incendio all’ospedale di Tivoli | quattro morti | evacuate oltre 200 persone Le immagini dei vigili de fuoco video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Sono circa duecento ledi, alle porte di Roma, dove nella sera dell’8 dicembre è divampato un grosso. I pazienti, a seconda delle criticità e delle esigenze, sono stati ricoverati in vari ospedali della capitale. L’sarebbe divampato nel seminterrato della struttura, coinvolgendo inizialmente la camera mortuaria, poi parte delle cucine e il primo piano, ma il fumo denso si sarebbe propagato anche ai livelli superiori. Almeno uno dei pazienti sarebbe stato trovato morto per la mancanza di ossigeno.alle tre vittime decedute per l’, sarebbe stato estratto il quarto corpo di una persona già morta, che era tenuto nella camera mortuaria. Tresono morte in seguito ...