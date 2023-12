Incendio all’ospedale di Tivoli | quattro i morti | “sono stati evacuati oltre 200 pazienti | tra cui 7 bambini”

Altre News in Rete:

**Tivoli: incendio all'ospedale, vittime sono quattro anziani**

Sono quattro anziani le vittime dell'divampato ieri seradi Tivoli. Sui corpi è stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. Al momento sono in corso le ultime ispezioni dei vigili del fuoco negli ...

