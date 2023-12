Incendio all’ospedale di Tivoli | morti quattro anziani pazienti

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 dicembre 2023) Milano, 9 dic. (askanews) – E’ diil bilancio, non ancora definitivo, di unscoppiato intorno alle 22.30 di ieriSan Giovanni Evangelista di(Roma). Le vittime sonodel nosocomio: si tratta di due donne di 84 e 86 anni e due uomini di 76 e 86 anni. Altri sarebbero rimasti intossicati. I vigili del fuoco hanno evacuato oltre 200 persone, tra personale sanitario e ricoverati che sono stati accolti in una palestra allestita con brandine di emergenza dalla Protezione civile comunale, in attesa che ivengano smistati in altri nosocomi della zona. Al momento non è ancora chiaro da dove siano partite le fiamme né la causa. La Procura della cittadina laziale ha aperto un fascicolo di indagine e il magistrato ...