Incendio all’ospedale di Tivoli | la disperazione di una volontaria | «Ho visto il terrore nei loro occhi Abbiamo fatto tutti il possibile»

(Di sabato 9 dicembre 2023) «Si potrebbero dire tante cose, infinite, ma a cosa servirebbe? Una grande disgrazia che non doveva accadere e che si poteva e doveva evitare». A parlare è Veronica Fortuna, unaintervenuta nella nottediSan Giovanni Evangelista dove è scoppiato unche ha ucciso quattro pazienti. E su cui la Procura ha aperto un’inchiesta. «Un ospedale dovrebbe offrire cure, serenità, assistenza, conforto. In 12 anni dito e 32 di vita, purtroppo questa è stata una delle notti più tristi. Credetemi non è bello vedere glidi un malato che trasmettono la pura paura di morire», scrive in un post sul suo profilo Facebook. «Paura che gli sale ancora di più quando ti vedono entrare nelle stanze buie con il casco in testa, il respiratore sulla bocca e ...