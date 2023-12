Incendio all’ospedale di Tivoli | il racconto dei testimoni | “Salva grazie agli infermieri”

Leggi su tpi

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ieri sera, 8 dicembre 2023, durante l’disi sono registrate, comprensibili, scene di panico. Attimi di terrore vissuti durante le concitate fasi di evacuazione dell’edificio dove hanno perso la vita 4 persone. “Ero in ospedale per dare l’ultimo saluto a mio papà, morto poco prima che scoppiasse l’. Intorno alle 23.15 ho sentito un forte odore di plastica bruciata, è andata via la corrente ed è scattato l’allarme. Ero in corridoio ma le scale erano impraticabili, c’era una colonna di fumo”, le parole di una testimone riportate da Leggo. “Voglio ringraziare le infermiere e i medici che sono stati prontissimi, hanno aperto la porta antipermettendoci così di raggiungere l’uscita. Sono tornata a casa ancora sotto choc”, ha aggiunto. “Ho sentito la puzza di ...