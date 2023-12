Altre News in Rete:

PATERNO', A FUOCO UN'AUTO PARCHEGGIATA: INTERVENGONO I POMPIERI

Grazie'intervento celere e efficace dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato prontamente spento, ... Al momento, le indagini sono in corso per determinare le cause scatenanti dell'

Incendio all'ospedale di Tivoli: evacuati due reparti, alcuni pazienti sarebbero intrappolati ilmessaggero.it

Monza incendio all'alba in abitazione, due persone si rifugiano in balcone: salvati dai vigili del fuoco IL GIORNO

Tivoli, vasto incendio in ospedale: evacuati due reparti, grande paura tra i pazienti

Tivoli, un incendio si è sviluppato questa sera all'ospedale. Secondo le prime informazioni di vigili del fuoco e protezione civile, le fiamme avrebbero interessato il ...

USA, donna tenta di incendiare la casa di Martin Luther King, l’uomo che disse: “I Have a dream”

Una donna afroamericana è stata tratta in arresto ad Atlanta, in Georgia, per aver tentato di dare fuoco alla casa natale di Martin Luther King, ...