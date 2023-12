Inaugurazione del presepe e dell' albero di Natale in piazza San Pietro | le immagini

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2023 Anche la Città del Vaticano ha il suodie il suo. Unspeciale, visto che ricorda gli 800 anni dal primoallestito da San Francesco a Greccio, in provincia di Rieti. Quanto all', si tratta di un abete bianco di 27 metri donato dal Piemonte alla Santa Sede. Esso proviene dal comune di Macra, in provincia di Cuneo. All'era presente tra gli altri il cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatoratoo Stato Vaticano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev