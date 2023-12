“In Veneto circa 30mila aziende sono legate alla criminalità organizzata”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 9 dicembre 2023) “Da un recente studio dell’Università di Padova è emerso che ilnon è esente dalle micro e macro infiltrazioni mafiose:lechee questa notizia, di certo, non ci fa dormire sonni tranquilli”. La denuncia arriva dal segretario generale della Uil, Roberto Toigo, in occasione della Giornata internazionale contro la Corruzione. L’rme della segretario della Uil, Toigo: “Corruzione etrovano spazio in quasi tutti i settori produttivi” “La Corruzione e la– osserva ancora il segretario generale della Uil...