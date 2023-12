In Brasile il Natale ha mille colori

Leggi su linkiesta

(Di sabato 9 dicembre 2023) «Ilda noi inè quasi estate. Come qui è appena iniziato l’inverno, lì segna proprio l’inizio della stagione calda. E fa molto caldo. Ilinha il profumo e il colore della frutta. Tanta, tantissima frutta: non solo la nostra, come il mango, che esplode di fragranze nei giardini, ma anche frutta diversa dal solito, fatta venire per l’occasione. Ad esempio le prugne fatte arrivare dal Cile, le castagne cotte, l’uva italiana, in una specie di capovolgimento di quello che succede qui. Ricordo, quando ero piccola, enormi buffet coronati di frutta, e questi meravigliosi dolci, la Gelatina Rei Alberto, fatti con gelatina di fragole, crema chantilly al latte di cocco, pezzi di ananas e schiuma di fragole. Una meraviglia». Rio de Janeiro, foto di Martins Cardoso su UnsplashI ricordi, così ...