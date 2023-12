Immacolata | nonna di 97 chiama il 113 Quel che accade è commovente

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 9 dicembre 2023) Si sente sola nel giorno dell’, allora decide di alzare il telefono ere il 113. Così ieri, una vedova di 97 anni, residente ad Andria, ha contattato gli agenti della Squadra Volante della Questura di Barletta-Andria-Trani ed ha espresso il profondo senso di solitudine e la necessità di compagnia durante il giorno festivo. Così i poliziotti non ci hanno pensato due volte e sono andati a casa della donna e le hanno preparato il pranzo: un vero e proprio “intervento umanitario”.Leggi anche: Anziana di 89 anni stuprata e picchiata per un’ora nell’androne di casa La 97enne era sola e senza provviste alimentari Giunti a casa della donna, gli agenti si sono immediatamente resi conto delle precarie condizioni di vita della signora, che, a causa di gravi problemi di deambulazione, si trovava in uno stato di isolamento, ...