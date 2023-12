Il trend inatteso? Decorazioni ispirate alla luna e allo spazio

Leggi su iodonna

(Di sabato 9 dicembre 2023) Quel momento dell’anno è arrivato: tra palline, controllo luci e ghirlande è tempo di decorare la casa per Natale. Vero o finto che sia, tra i dettagli dell’albero da non sottovalutare ci sono le luci, che non solo devono tutte funzionare ma è meglio se sono al Led, e che gli addobbi nel loro insieme siano omogenei. E se non si vuole fare l’albero, quali alternative ci sono? Tutte le risposte ai dubbi natalizi di questi giorni. Il Natale è arrivatoCasa Bianca: 98 alberi e migliaia di addobbi ...