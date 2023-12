“Il tagliere è pieno di batteri | più sporco della tavoletta del Wc” | ecco cosa dice la scienza e i consigli per pulirlo al meglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Cucinereste mai in bagno? Certo che no. Allora sarebbe il caso di controllare il, dove si trita, affetta e sminuzza un po’ di tutto: potrebbe essere piùdel WC. Lo spiega l’infermiera Miranda in un gettonatissimo video su TikTok. In realtà non è una grande rivelazione, già una ricerca inglese del 2019 concludeva che i taglieri di cucina sono circa 200 volte piu sporchie accumulano vari tipi di, tra cui i pericolosi salmonella e Campylobacter. Ma per evitare che ilpulluli di germi si può fare molto. Occhio alle contaminazioni Come qualsiasi utensile di cucina, anche i taglieri possono porre un rischio sanitario, ma tutto dipende da come vengono usati. Occorre in primis evitare ...