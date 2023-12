Il sesso può essere imprevedibile e sorprendente

Leggi su gqitalia

(Di sabato 9 dicembre 2023) , proprio come l’immaginario weird. Con la raccolta di racconti Atti puri (Nero editions), Alice Scornajenghi esplora le possibilità del piacere legato al corpo fondendo il realismo dei meccanismi erotici all’invenzione di mondi e situazioni fantastiche. Ci sono dei panda che cercano di convincere gli ultimi esseri umani della Terra a riprodursi; c’è l’arrivo di un messia che può realizzare qualunque desiderio per ventiquattro ore, con la protagonista del racconto che sceglie di sperimentare cosa si prova ad avere un pene e lo usa per alchemizzare la tristezza della fine di un amore; un apparecchio tecnologico che rimpicciolisce la partner così da potersela portare dietro in una tasca; un vecchio Presidente che nel suo lussuoso palazzo ha accesso a una stanza in cui può prendere vita qualunque fantasia sessuale. Lo sguardo di Scornajenghi – copywriter e direttrice creativa, che ha ...