Il segreto di Madre Natura a Ciao Darwin finalmente rivelato | è un' ex di Iannone!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 9 dicembre 2023) Le luci della ribalta sono puntate sulla nuovadi, Andreaa Sasu. Ma chi è questa modella rumena che ha conquistato il cuore del pubblico italiano e non solo? Scopriamo insieme i dettagli della sua carriera e della sua vita sentimentale. Chi è Andreaa Sasu? Andreaa Sasu è una modella rumena nata il 27 marzo 1990 che ha fatto della città di Milano la sua casa dal compimento dei suoi 20 anni. Inizia qui la sua carriera nel mondo della moda, collaborando con alcuni dei marchi più prestigiosi e famosi. Ma la Sasu non è solo un bel volto: dimostra infatti di avere talento anche nel mondo della televisione, partecipando al reality show Temptation Island come tentatrice. La sua bellezza mozzafiato ha conquistato anche i social media, dove può contare su un seguito di circa 130mila followers. Il suo ...