Il Paradiso delle Signore | spoiler | una proposta inaspettata per Rosa

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il personaggio diè unanew entry della stagione delattualmente in onda. La ragazza, di cui abbiamo sentito parlare spesso attraverso i racconti di Armando Ferraris, finalmente è arrivata a Milano e il suo arrivo ha già destabilizzato non pochi equilibri. Stando aglidella soap opera di Rai1,riceverà presto unada parte di suo zio e dovrà valutare se accettarla o meno. Ricordiamo che, di recente, Marcello si è scontrato con una donna misteriosa e i due hanno battibeccato animatamente. In seguito, Barbieri ha ritrovato la stessa donna in Caffetteria e, a quel punto, Salvo l'ha riconosciuta. Amato ha spiegato a Marcello che la misteriosa ragazza fosse, in realtà, ...