Il Napoli perde ancora | sogno Scudetto svanito con l’addio di Spalletti

Ecco la città italiana in cui si vive meglio

Firenzetre posizioni, rispetto alla terza dello scorso anno. Escono dalla top ten Trieste e ... Chiudono la classifica, penalizzata da densità abitativa, criminalità e scarsa occupazione, ...

Il Napoli riceverà elogi ma ha perso tre partite di fila ed è fuori dalla zona Champions - ilNapolista IlNapolista

Il Napoli perde e non scappa, la Fiorentina resta a meno 1 in classifica con una partita in meno Labaro Viola

Napoli, Kvaratskhelia è il simbolo della crisi azzurra! Il georgiano, con quell’errore penale, ha la gara sulla coscienza…

Stando ai quotidiani sportivi nazionali, Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è tra i peggiori in campo nel match di ieri contro la Juventus. La Gazzetta dello Sport 5 – “Simbolo della crisi ...

Serie A, in campo la Lazio e non solo: il programma di oggi

Aquile che possono approfittare del ko del Napoli per risalire in classifica. Alle 18:00, l'Atalanta riceve il Milan. I bergamaschi, dopo la sconfitta col Torino, cercano riscatto. I rossoneri hanno ...