Il mondo dietro di te | la spiegazione del finale del thriller apocalittico su Netflix

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il catalogosi è appena arricchito del convincentediretto da Sam Esmail e tratto dal romanzo omonimo di Rumaan Alam: come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione de Ildi te, la fine deldiviene qui occasione per imbastire una critica nei confronti della società in cui viviamo, puntando il dito contro razzismo, classismo, evidenziando le divisioni interne alle comunità e mettendo in luce i difetti della modernità (tra cui la dipendenza da tecnologia). Nell’articolo che segue ripercorreremo brevemente quello che accade durante il film, per concentrarci poi sulladelde Ildi te, analizzandone i dettagli e il significato. Che cosa ...