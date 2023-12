Il modello Usa per l’export militare Ue? Opportunità e rischi secondo Braghini

Leggi su formiche

(Di sabato 9 dicembre 2023) Una certa agitazione a Bruxelles sta inducendo l’Europa a esplorare nuove modalità di procurement e nuovi strumenti per una loro accelerazione. Le agitazioni sono legate alle difficoltà nelle forniture militari all’Ucraina, nonché alle recenti e significative acquisizioni off-the-shelf da parte di diversi Paesi ricorrendo allo strumento dei Foreign military sales (Fms) Usa a discapito dei sistemi prodotti nell’Ue. La Commissione europea sembra aver mostrato interesse (e sta avviando una consultazione) per un meccanismo simile o equivalente al Foreign military sales – utilizzando il meccanismo degli accordi governo–governo o g2g – che fornisce un vantaggio competitivo agli Usa, non esiste in Europa ed è normalmente utilizzato dai Paesi membri e alleati. In estrema sintesi il tema può inquadrarsi in modo semplicistico come segue. L’Fms ha il vantaggio di operare direttamente con ...