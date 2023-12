Il governo fa sul serio sulle gabbie salariali | l’alternativa al salario minimo

Leggi su quifinanza

(Di sabato 9 dicembre 2023) Prima considerato un cavallo di battaglia esclusivo della Lega, l’opinione sulla questione sembra ora condivisa dalla maggioranza: le retribuzioni dei dipendenti pubblici e privati dovrebbero essere adeguate al contesto geografico in cui risiedono. Questo non implica una modifica degli stipendi di base, bensì un’analisi delle voci retributive, delineando una sorta di modularità che può essere descritta giornalisticamente come “”. Tuttavia, i partiti di maggioranza mantengono una certa distanza da questo concetto esplicito. Per concretizzare questa idea, la Lega, con il sostegno di Forza Italia e Fratelli d’Italia, decide di agire su due fronti. In primo luogo, presentano un ordine del giorno durante la discussione che ha eliminato il, ottenendo il consenso del...