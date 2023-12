Il Frecciarossa fa due ore di ritardo e addio coincidenze | per chi viaggia con il Trenord che segue notte all’addiaccio a Verona e tanti saluti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Restare a piedi fuori dalla stazione dialla mezzadi un giorno prefestivo, dopo che l’ultimoarrivato indi due ore ha scaricato i passeggeri fuori tempo massimo per prendere l’ultima coincidenza per Trento e Bolzano. E, bloccati dietro di lui, i vari regionali hanno fatto lo stesso. Nell’Italia dei ministri che fermano i treni succede anche questo. E se non sei Francesco Lollobrigida o se non hai in tasca un biglietto delritardatario abbinato alla coincidenza. Peggio ancora se viaggi con. Poco conta se sei uomo, donna, bambino, mamma, anziano o adolescente. O hai i soldi in tasca per prenderti un mezzo e/o una stanza, o hai qualcuno che ti viene a prendere, oppure in punta di diritto puoi solo stare tutta...