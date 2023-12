Il deputato Borrelli minacciato e aggredito durante un sopralluogo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFrancesco Emiliodi Alleanza Verdi – Sinistra è statoedun, in compagnia di alcuni residenti, in via Filippo Maria Briganti. “Un professionista, sorpreso a gettare rifiuti speciali nel cassonetto dell’indifferenziata, prima tenta di giustificarsi poi passa all’aggressione verbale e un tentativo di contatto fisico, facendo anche presente di avere la moglie poliziotta nel tentativo di intimidire il– si legge in una nota di– Nel corso delè emerso lo scenario di una zona dove ognuno fa il proprio comodo. I marciapiedi sono quasi interamente occupati da scooter e auto in sosta selvaggia. In seguito alla richiesta ad una ...