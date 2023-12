Il Bayern crolla a Francoforte | ora il Leverkusen può allungare

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Le ultime sulla lotta al titolo in Bundesliga tra ilMonaco ed il Bayer. Tutti i dettagli IlMonaco èto clamorosamente in casa dell’Eintracht, perdendo con il clamoroso risultato di 5-1. Un risultato che potrebbe cambiare gli equilibri in Bundesliga. Il Bayer, già primo a +3 sui bavaresi, avrà infatti l’opportunità diin classifica battendo lo Stoccarda. Un’occasione unica per gli uomini guidati da Xabi Alonso per provare ad interrompere il dominio incontrastato delMonaco.