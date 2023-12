Ibrahimovic | sempre più vicino un suo ritorno al Milan Non lo so | stiamo parlando

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 9 dicembre 2023) Non lo so, vediamo,e vediamo cosa succederà": così Zlatana Sky Sport risponde ad una domanda sul suoal. L’ex campione rossonero non si sbilancia dopo settimane in cui lo svedese ha avuto contatti con il club rossonero e si è incontrato con Gerry Cardinale, numero uno di RedBird.