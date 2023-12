I voti di Rrahmani | “Sente la mancanza di Kim | Gatti lo brucia alle spalle con una fiammata”

Altre News in Rete:

Juventus - Napoli 1 - 0, LE PAGELLE: Chiesa super, male Kvara

NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret 6; Di Lorenzo 6,6, Juan Jesus 5,5, Natan 5 (dal 27 s.t. Zanoli 6); Anguissa 6, Lobotka 6 (dal 41 s.t. Cajuste s.v.), Zielinski 5,5 (dal 20 s.t. Elmas 6); Politano ...

Juventus-Napoli, pagelle: Kvhorror e Rrahmani senza testa. I voti a Natan, Mazzarri e Meret AreaNapoli.it

Juve-Napoli, le pagelle: Kvara e Rrahmani, che errori! Osimhen fa reparto da solo CalcioNapoli1926.it

Rrahmani da horror, i quotidiani lo bocciano: "Gatti lo brucia alle spalle, errore fatale. Soffre addio Kim"

"Gatti non lo ferma nessuno in elevazione, ma lui da stopper non dà il massimo. Sente la mancanza di Kim accanto, ma anche del vero Lobotka avanti e di tanto altro".

Kvara criticato dai napoletani, tifosi georgiani delusi. Interviene Dgebuadze

Alcuni tifosi georgiani sono rimasti molto delusi dalle recenti critiche dei tifosi del Napoli nei confronti di Kvaratskhelia.