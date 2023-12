I Rolling Stones si raccontano attraverso un documentario

Leggi su velvetmag

(Di sabato 9 dicembre 2023) Itornano sui loro passi, ripercorrendo la propria storia, loro che la storia l’hanno fatta. In esclusiva su Sky Documentaries andrà in onda undedicato alla più grande leggenda vivente del rock.racconti inediti, interviste mai mostrate, la band si racconterà come forse non aveva mai fatto prima. Dopo l’arrivo del nuovo disco di inediti lo scorso ottobre, le sorprese per il pubblico deinon sono affatto finite. La band continua a sorprendere, questa volta con l’annuncio di un nuovo, diretto da Oliver Murray. Vita daracconterà la storia di una delle band più amate di sempre del panorama rock mondiale dagli inizi fino ad oggi, canzone dopo canzone, ...