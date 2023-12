I Radicali sospendono il congresso | “Persone iscritte al voto online ma non sanno chi siamo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Iscritti a votare on-line ma ignari finanche di cosa siano iitaliani. E così ilsi è bloccato, almeno per il momento. Se ne riparla a fine gennaio, per consentire di votare tramite Spid. Iitaliani hanno deciso di rimandare l’elezione dei dirigenti dopo che la tesoriera Giulia Crivellini, prima dell’inizio del, ha contattato diversee si è sentita rispondere – da tutte loro – che non sapevano chi fossero iitaliani. Non solo: la totalità dei contattati ha anche dichiarato che la mail con la quale si era registrata alper votare non corrispondeva alla mail di sua proprietà. Così il presidente Igor Boni ha sospeso ile insieme alla stessa Crivellini e al segretario ha presentato una ...