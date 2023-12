I mega centri commerciali? Sì | ma con molto più juicio di prima

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 dicembre 2023) L’apertura di Merlata Bloom ha riaperto il tema deiche la pandemia aveva sospeso. Ci sono altri progetti di vecchia data rimessi in pista, come il Westfield Milan di Segrate, gigante da 155 mila mq, con 300 negozi per un investimento totale di 1,4 miliardi di euro che dovrebbe comunque essere un po’ ridimensionato. C’è poi Milanord2, ancora più colossale con i suoi 170 mila mq e 350 negozi sul sito dell’ex Auchan di Cinisello, al momento fermo così come quello di San Siro (68 mila mq) la cui sorte è legata alla realizzazione del nuovo stadio. A parte quest’ultimo, si tratta di opere ben più imponenti di Merlata Bloom che pure con i suoi 70 mila mq rappresenta un importante ritorno della grande distribuzione. Numeri che potrebbero fare pensare per Milano, o meglio per il milanese, a un revival degli anni ’90 ...