I giovani hanno diritto a sognare un domani migliore | ridimensioniamo quell’ansia terribile

(Di sabato 9 dicembre 2023) È uscito in libreria Un segreto difficile da mantenere, edito da Erga. Si tratta del mio primo romanzo per ragazzi, largamente autobiografico, nato con l’intento di offrire una visione alternativa del mondo e della storia, per restituire loro il sacrosantoa sperare in une la voglia, conseguente, di impegnarsi per realizzarlo. Sono ormai numerose le ricerche che ci dicono quanto i nostri ragazzi siano ansiosi e insicuri, spaventati da un futuro che appare loro sempre più cupo. Questa visione della vita nasce principalmente dall’informazione di cui dispongono: i mass media non fanno che trasmettere cattive notizie (prima causa di ansia secondo Eurodap, Associazione europea disturbo da attacchi di panico) e anche l’immaginario collettivo sul futuro, così come è presentato nei film, nelle serie tv e in larga parte ...