I figli e la gestione del denaro

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 dicembre 2023) “I soldi sono una cosa da grandi” lo dicevano i nostri nonni ma in effetti la situazione, ancora oggi, non è molto cambiata. C’è ancora chi addirittura prova imbarazzo a parlare diai più piccoli. Nulla di più sbagliato. Il nostro compito, in qualità di adulti, è di evitare che comincino a spendere prima di avere capito come funziona il. I nostrisi troveranno a vivere in un contesto socio-economico molto complesso ed è dunque molto importante che noi, genitori ed educatori, diamo loro le basi per riuscire a gestirsi autonomamente, anche dal punto di vista finanziario. Nello specifico, come sono messi i ragazzi italiani? Molto male direi. Quasi il 20% degli studenti italiani infatti non ha un livello sufficiente di conoscenze finanziarie e questo si traduce nella difficoltà di compiere scelte corrette una volta ...