House of Kardashian | fuori la nuova docuserie sulla famiglia più famosa d’America

È indubbio, la famiglia Kardashian ha ridefinito il mito del sogno americano, si è spinta oltre ogni limite pur di incrementare la loro ricchezza, la loro popolarità ha valicato i confini USA raggiungendo una portata planetaria. Amati e criticati nello stesso momento, i Kardashian fanno parlare di loro ormai da più di un ventennio. Ora però sono tornati con un nuovo progetto: House of Kardashian è l'attesa docuserie Sky Original in esclusiva su Sky Documentaries a partire da sabato 9 dicembre ...

ofè l'attesa docuserie Sky Original in esclusiva su Sky Documentaries sabato 9 dicembre dalle 21.15 e in streaming solo su NOW che mostra una prospettiva alternativa sulla famiglia. ...

Hanno ridefinito il mito del sogno americano, si sono spinti oltre ogni limite pur di incrementare la loro ricchezza, la loro popolarità ha valicato i confini USA raggiungendo una portata planetaria.

House of Kardashian è la docuserie Sky Original in 3 episodi disponibile il 9 dicembre su Sky Documentaries, on demand e in streaming su NOW e che punta ad offrire una prospettiva diversa sulla famosa ...