Highlights Virtus Bologna-Maccabi 100-90 | basket Eurolega 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ilcon glidel match tra, vinto per 100-90 dalle Vu Nere. Le vu nere bissano il successo contro il Barcellona e centrano la nona vittoria della regular season, consolidando la terza posizione. Shengelia e Belinelli trascinano la squadra di Banchi, brava a fare la differenza nel finale dopo una gara caratterizzata dall’equilibrio. Di seguito le immagini salienti del match. RISULTATI e CLASSIFICA SportFace.

Altre News in Rete:

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 17a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24 , cone approfondimenti delle ... Pergolettese vsVerona sarà trasmessa su Sky Sport 253 e in streaming su NOW , con la voce di ...

Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv 100-90: gli highights del match Sky Sport

La Virtus Bologna smonta il Maccabi con Shengelia e Belinelli, vittoria 100-90 Eurosport IT

La Segafredo Arena è inespugnabile: la Virtus ne fa 100 e centra la nona vittoria

Si chiude con un grande vittoria, e segnando tantissimo, la settimana intensa della Virtus Segafredo Bologna di Coach Luca Banchi. Virtus che dopo aver regolato mercoledì 6 dicembre il Barcellona ...

Virtus Bologna – Maccabi Tel Aviv 100-90 highlights: Shengelia e Belinelli firmano la vittoria delle V nere! – VIDEO

Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv 100-90 highlights: le azioni principali della sfida della tredicesima giornata di Eurolega 2023/24.