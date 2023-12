Highlights e gol Betis-Real Madrid 1-1 | Liga 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ilpareggia 1-1 in casa delnel match valido per la 16ª giornata di. Succede tutto nel secondo tempo al Benito Villamarin. I Blancos vanno avanti al 53? con il gol numero 12 in campionato del solito Jude Bellingham. Al 66? arriva la risposta della squadra di Pellegrini con Ruibal. Nel finale Isco sfiora il gol dell’ex colpendo un palo al 90?. SportFace.

Altre News in Rete:

Serie B, risultati 16giornata: vincono Catanzaro, Cremonese e Sampdoria

... 52' Tonetto (F), 68' Lucchesi (T) CATANZARO - PISA 2 - 0 () 53' Di Bruttopilo, 82' aut. ...aggiornata di B RISULTATI E TABELLINI DI OGGI 1) PARMA 33 punti 15 partite giocate 29fatti ...

Juventus-Napoli 1-0: video, gol e highlights Sky Sport

Highlights Sampdoria Lecco: tutti i gol del match - VIDEO Samp News 24

Manchester United – Bournemouth 0-4 highlights e gol: tris Cherries, United schiacciato! – VIDEO

Manchester United - Bournemouth: ecco gli highlights e i gol della sfida valevole per la sedicesima giornata di Premier League ...

Atalanta-Milan in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A

La cronaca in diretta di Atalanta-Milan, in programma oggi alle ore 18, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...