Hellas Verona | a maglia per celebrare i sessant’anni del Bentegodi

(Di sabato 9 dicembre 2023) LaperdelSabato 9 dicembre, allo stadio Marcantonio, l’affronterà la Lazio e lo farà indossando unaspeciale. Gli scaligeri giocheranno con un kit perdalla prima partita dello stadio. Laè di diversi colori dal nero al grigio e con dei dettagli che ricordano la storia della casacca gialloblu. I veronesi indosseranno questa divisa solo in questa giornata che è la più vicina al 15 dicembre data del match contro il Venezia del 1963. Il tweet di presentazione dellada parte della società: IL BENTE60DI: il kit speciale per l’anniversario del nostro stadio ...

