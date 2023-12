Harry Potter | a Milano e Roma arriva il cine-concerto delle feste

(Di sabato 9 dicembre 2023) Un'orchestra di 80 elementi dal vivo eseguirà la colonna sonora del quinto film, mentre viene proiettato in teatro. Ecco il regalo perfetto per i veri amanti del maghetto

Per la prima volta a Milano e a Roma l’Orchestra Italiana del Cinema eseguirà Harry Potter

L’Orchestra Italiana del Cinema presenta in anteprima italiana “Harry Potter e l’Ordine della Fenice™ in Concerto”, in arrivo al Teatro Arcimboldi di Milano sabato 9 e domenica 10 dicembre e ...

