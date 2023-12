? Hanno vinto i massimalismi più violenti | compresi quelli del Pd

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 dicembre 2023) Intervista con Anna Paola Concia dopo la fine della commissione voluta da Valditara: "A destra non mi amano perché sono una lesbica femminista, a sinistra perché non tollerano che io dialoghi con la destra. Ma chi era al funerale di Giulia non apprezza queste divisioni. La Russa mi ha dato solidarietà. Quella di Schlein e Conte? Arriverà"