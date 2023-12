Hanno chiesto a Burioni di diventare sindaco

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 9 dicembre 2023) “Sississì, sississì, vacciniamoci…”. Anche questo ci fu dato vedere negli anni ruggenti della libertà archiviata insieme alla sacra Costituzione, sacra a Sanremo. I tre virologi, come i tre tenori, ma lui non c’era. Lui è Roberto, fondamentalista vaccinale ma, ancor più, egocentrico da Che tempo che fa. Lui balla da solo. È stato il primo in passerella, il primo da copertina, il primo virologo-utilitè, buono per tutte le ribalte e le ribaltine, sempre imitato (in particolare dal Bassetti), mai eguagliato: anche nel furore con cui si rivolgeva, e si rivolge, ai cosiddetti novax “sorci”, o irrideva una giovane disabile per il suo aspetto (“capisco, le twittò addosso): di tutto e di peggio e tutto documentato, la Rete conserva, i nostri cinguettii ci seguitano e a volte ci perseguitano; fino alla infantile polemica contro gli atleti (peccato che solo quelli ...