Guerra | ultime notizie Raid israeliani su Gaza e obiettivi Hezbollah Abu Mazen contro Usa | «Veto all’Onu è immorale»

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo un negoziato fiume di oltre 36 ore, le istituzioni Ue hanno raggiunto l’accordo sull’AI Act, la legge europea sull’intelligenza artificiale. Si tratta del primo quadro normativo sui sistemi di IA nel mondo. Obiettivo della normativa è garantire che l’IA protegga i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale, stimolando al tempo stesso l’innovazione e rendendo l’Europa leader nel settore. Via libera alla revisione dei Pnrr presentati da 13 Paesi membri. Anche l’Italia ottiene l’ok.

