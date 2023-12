Guerra in Ucraina | Olena Zelenska | Se il mondo non ci aiuta moriremo

(Di sabato 9 dicembre 2023) Laa Gaza, scatenata dal massacro di Hamas il 7 ottobre, ha inevitabilmente oscurato il conflitto in. Finora nessuno ha chiesto a Kiev di smettere di combattere e avviare un negoziato con Mosca ma evidentemente il Paese teme questo sviluppo. Lo dimostra il drammatico appello lanciato dalla first lady Olenza: "Se ilsi stanca dirci, ci lascerà semplicemente morire....

Ucraina, Putin manda in guerra i migranti. Per evitare l'espulsione accettano di 'lavorare per lo Stato', e finiscono al fronte

E all'emittente britannica parla di imbroglio , che nulla era stato spiegato riguardo allae all'. Prima i detenuti , stranieri e non, agganciati con la promessa della grazia e mandati ...

Perché sarà Natale anche per i bambini di Mariupol

Nei giorni in cui molti festeggeranno il Natale, tante altre persone, in particolare i bambini, non avranno questa fortuna. Anzi, ancora oggi, in tanti soffrono per mancanza di casa, cibo, coperte, me ...

Dopo un negoziato fiume di oltre 36 ore, le istituzioni Ue hanno raggiunto l’accordo sull’AI Act, la legge europea sull’intelligenza artificiale. Si tratta del primo quadro normativo sui sistemi di IA ...