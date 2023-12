“Guardate cosa c’è” Giulia Cecchettin | è spuntato sulla tomba della 22enne uccisa da Filippo Turetta

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 dicembre 2023) Omicidio di, il bigliettosua. Nella giornata dell’1 dicembre c’è anche stato il lunghissimo interrogatorio di 9 ore di, il quale ha pianto davanti al pm e ha detto “che qualgli è scattato nella testa”. Ma si è anche silenziato in diverse occasioni, ammettendo di non ricordare alcuni particolari di quanto successo l’11 novembre scorso, quando ha deciso di stroncare per sempre la giovanissima vita dell’ex fidanzata,, trovata morta nelle acque del lago Barcis. Il messaggiodidopo i funerali. Il caso di femminicidio continua a essere ampiamente discusso: la scomparsagiovane studentessa di appena ...