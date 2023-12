Guai per GTA 6 | impazza la polemica sul trailer

Leggi su rompipallone

(Di sabato 9 dicembre 2023) In questi giorni è stato svelato il primodel nuovo capitolo di Grand Theft Auto, che in poche ore ha rotto diversi record a livello planetario. Non mancano però alcune polemiche circa uno dei vari easter-egg apparsi nel video presentazione. In questi giorni difficilmente si sente parlare d’altro: Rockstar Games ha pubblicato il primodi Grand Theft Auto 6, che uscirà nel 2025. Una notizia, quest’ultima, che ha deluso gli appassionati della fortunatissima serie, che speravano in un’uscita già nel 2024. Anche se la finestra di uscita non è stata ancora precisata (a tal riguardo, bisognerà attendere gli altriche usciranno nei prossimi mesi), l’unica cosa fuori discussione è che tutta la community di Rockstar Games dovrà attendere ancora molto per giocare al nuovo Grand Theft Auto. Ma è bastato semplicemente il ...