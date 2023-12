Gridare "dal Giordano al Mediterraneo" e non sapere chi era Arafat

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 dicembre 2023) Al direttore - Ho letto con piacere che un donatore dell’Università della Pennsylvania – Ross Stevens, fondatore e amministratore delegato di Stone Ridge Asset Management – ha scelto di ritirare una donazione del valore di circa 100 milioni di dollari per protestare contro la risposta della Penn all’antisemitismo nel campus. Lo ha fatto dopo la testimonianza al Congresso della presidente della Penn Liz Magill, che aveva detto che “invocare il genocidio degli ebrei” non è di per sé “una violenza”. La libertà di espressione va tutelata e anche le stupidaggini devono essere tollerate e non censurate. Ma un modo per sanzionare le scemenze c’è. Non limitando la libertà di espressione ma applaudendo le reazioni a chi sceglie di ribellarsi di fronte alle stupidaggini dette in libertà. Viva Stevens.Lucia Marini A proposito di stupidaggini. Il Wall Street Journal ha avuto un’idea geniale. Ha ...