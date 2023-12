Grande successo per il Messina Film Festival

(Di sabato 9 dicembre 2023) Palermo, 9 dic. (Adnkronos) - Una settimana intensa dal punto di vista culturale e cinematografica quella offerta dal, che è tornato alla ribalta dopo una lunga sospensione tenendo viva l'attenzione su cinema e opera lirica dall'1 all'8 dicembre. E “Cinema&Opera” era infatti il sottotitolo delche ha portato sullo schermo della Sala Laudamo, sempre piena al di là di ogni più rosea previsione, delle vere e proprie chicche che hanno fatto di questo di questo, voluto e organizzato dal direttore artistico Ninni Panzera, un'edizione unica nel panorama nazionale, e non solo, deidel Cinema. Location delil Teatro Vittorio Emanuele, la Sala Laudamo e altri spazi cittadini che hanno ospitato la manifestazione. "Con ...

