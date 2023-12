Grande Fratello | “Varrese fuori dal reality” | è la richiesta del pubblico agli autori Il motivo

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 9 dicembre 2023), Massimilianoricomincia ad attaccare Beatrice Luzzi con parole pesanti e ilesplode chiedendone la squalifica Non c’è tregua per Beatrice Luzzi al. Il collega Massimilianoè tornato alla carica contro l’attrice affermando delle cose sgradevoli che non stanno affatto piacendo alche chiede a gran voce la squalifica dell’attore dalla casa di Cinecittà.ha infatti affermato sulla collega: “Beatrice ha il male in corpo”. “Ragazzi chiamiamo l’esorcista”. “Ragazzi è evidente che questo soggetto abbia problemi con la figura maschile”. “Fa passare il messaggio che io sono un uomo pericoloso quando io qui dentro ho fatto molto per lei”. “Fa cose disgustose. Usa le ...