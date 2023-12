“Grande Fratello” | scatta il bacio tra i due concorrenti | pubblico in delirio

Leggi su tvzap

(Di sabato 9 dicembre 2023) News TV. Questa sera nuovo appuntamento con la diretta del. Al televoto per l’eliminazione quattro: Mirko, Perla, Anita e Sara. Chi uscirà? Intanto sabato scorso l’entrata di due nuovi inquilini: da una parte la ex fidanzata di Massimiliano, Monia, con cui conviveva e non vede da 13 anni e Federico, modello che pare aver già puntato qualche gieffina. Gli equilibri all’interno della casa vengono scombinati ad ogni puntata soprattutto quando il protagonista in assoluto è il triangolo tra Mirko, Perla e Greta. Quali novità ci aspettano questa sera? Di sicuro si parlerà deltra dueche ha scatenato ila casa. Vediamo di chi si tratta. Leggi anche: “”, per l’eliminazione spunta un nome ...