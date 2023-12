(Di sabato 9 dicembre 2023), nella casa del GF, sembra avere diun interesse per la sua exLa. Ecco cos'è successo!

Altre News in Rete:

Grande Fratello, Massimiliano Varrese di nuovo interessato alla sua ex Monia La Ferrera

:Nella nuova edizione delsi sono ritrovate diverse coppie di ex: oltre a Mirko e Perla e Greta, anche Massimiliano Varrese ha rivisto la sua ex, Monia La Ferrera , entrata in una delle ultime puntate del ...

Grande Fratello puntata oggi 9 dicembre: abbandoni, news Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Grande Fratello, cosa è successo in settimana: dai nuovi arrivi ai nuovi flirt Libero Magazine

Grande Fratello, Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi, mima uno schiaffo: «Se trova il maschio sbagliato...». A rischio squalifica

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi hanno cercato a lungo di preservare una pace molto debole che oggi, 9 dicembre, è andata in frantumi. Durante la prima fase del Grande Fratello ...

Grande Fratello: il pubblico chiede la squalifica di Massimiliano per delle frasi pronunciate su Beatrice

Delle frasi pronunciate nella casa dall'attore nei confronti della nemica Beatrice, mettono a rischio la sua permanenza, e il web insorge contro di lui ...