Grande Fratello | i preziosi consigli di Rosy per Greta | interviene Mirko

Leggi su 361magazine

(Di sabato 9 dicembre 2023)Chin cerca diareRossetti dopo gli ultimi momenti di sconforto vissuti in CasaRossetti è entrata nella Casa lo scorso 2 dicembre. La nuova inquilina con la sua presenza in Casa ha creato confusione ine anche un po’ in Perla. I tre gieffini si ritrovano al centro di un triangolo che fa molto discutere dentro e fuori dal reality show.intanto si sta vivendo questa inedita avventura da single, dopo aver messo un punto definitivo alla sua storia conBrunetti. Leggi anche —>, Perla e il messaggio di supporto della sorella Idi...