Grande Fratello | Greta Rossetti mette un punto alla storia con Mirko Brunetti | “Non ho sensi di colpa perché…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 9 dicembre 2023) È passata ormai una settimana da quandoha fatto il suo ingresso nella Casa del, ma il triangolo che coinvolge l’ex tentatrice,e Perla Vatiero continua ad essere uno dei temi più discussi sia all’interno del loft che fuori. Ieri pomeriggiosi è ritrovata in veranda con Massimiliano Varrese, il quale ha voluto sapere dsua coinquilina come stessero procedendo le cose con l’ex fidanzato e se i due si fossero finalmente chiariti. Come sempre,si è mostrata risoluta nel confermare che conormai è tutto finito e che entrambi hanno voltato pagina: Si ci siamo chiariti, abbiamo voltato pagina. Troppe cose, troppe parole, troppi fatti… troppo ...